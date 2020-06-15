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Кола избухна в пламъци на автомагистрала "Тракия"

15 юни 2020 08:59, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 40 минути, брой четения: 34
Кола избухна в пламъци на автомагистрала "Тракия"

Кола пламна в движение на автомагистрала "Тракия" в близост до разклона за Карнобат, съобщава Флагман.бг. Автомобилът внезапно е лумнал в пламъци а 308-ия километър от аутобана.

На място има полиция и противопожарен екип.

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