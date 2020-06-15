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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 15.06.2020

15 юни 2020 09:23, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 16 минути, брой четения: 11

No. Дата Длъжност Образование

384 20.5.2020 шофьор тежкотоварен автомобил средно

385 20.5.2020 булдозерист/багерист средно

386 21.5.2020 машинен оператор мебелно производство средно

392 26.5.2020 общ работник основно

394 26.5.2020 шлосеро- електрозаварчик средно

396 26.5.2020 заварчик средно

397 26.5.2020 инженер, конструктор висше

398 26.5.2020 оперативен счетоводител висше

401 27.5.2020 машинен оператор производство на хляб средно

402 27.5.2020 месач на хляб средно

407 28.5.2020 монтажник дограма средно

410 29.5.2020 готвач средно

411 29.5.2020 камариер хотел средно

412 29.5.2020 сервитьор средно

414 29.5.2020 продавач - консултант средно

417 1.6.2020 сервитьор средно

434 1.6.2020 шлайфист средно ДВГ

438 2.6.2020 оператор пречиствателна станция средно

439 2.6.2020 оператор на изтеглящи машини средно

440 2.6.2020 оператор дребови машини средно

441 2.6.2020 оператор дараци средно

442 2.6.2020 настройчик на дребови машини средно

444 3.6.2020 счетоводител средно,висше

445 3.6.2020 работник поддръжка основно,средно

447 3.6.2020 технически изпълнител средно

450 4.6.2020 шофьор средно

460 4.6.2020 работник ХВП средно

463 4.6.2020 продавач - консултант средно

464 4.6.2020 електротехник средно

467 5.6.2020 салонен управител средно,висше

468 5.6.2020 ресторантски работник средно

470 5.6.2020 машинен оператор плетене средно

471 5.6.2020 секционен майстор средно

477 9.6.2020 готвач основно

478 9.6.2020 работник кухня основно

479 9.6.2020 охрана НВО средно

480 9.6.2020 продавач - консултант средно

483 9.6.2020 сервитьор средно

487 10.6.2020 дърводелец средно

488 10.6.2020 тапицер средно

489 10.6.2020 началник цех висше

495 12.6.2020 готвач средно

496 12.6.2020 работник кухня основно

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ТРУДОУСТРОЕНИ ЛИЦА

No. Дата Длъжност Образование

155 14.2.2020 продавач - консултант средно

255 11.3.2020 работник, сортировач основно

275 1.4.2020 отговорник спомагателни дейности средно

276 1.4.2020 системен оператор средно

277 1.4.2020 машинен оператор средно

278 1.4.2020 монтажник кабели средно

280 1.4.2020 машинен оператор поставяне на капсул средно

281 1.4.2020 компютърен оператор средно

282 1.4.2020 инженер конструктор висше

283 1.4.2020 монтажник електрически елементи средно

285 6.4.2020 машинен оператор средно

 

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