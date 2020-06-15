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ТЕЦ - Сливен възстановява подаването на топла вода към града
Излъчване: Сливен Медия преди 17 минути, брой четения: 19
„Топлофикация “ Сливен от днес възстановява подаването на топла вода към града. Причина за близо месечното спиране бе годишен ремонт на съоръженията в дружеството.
„Благодарение на дейностите, които бяха извършени ще успеем да гарантираме безпроблемната работа на съоръженията ни през зимния период, когато бъде включеното парното отопление“, съобщи изпълнителния директор на ТЕЦ Сливен инж. Павлин Костов.
Източник: dnews