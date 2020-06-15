И пътниците в автобусите ще се проверяват на границата за неплатени глоби към МВР

Сливен Медия преди 11 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 13

пътниците в автобусите ще се проверяват на границата за неплатени глоби към МВР. Това обясни пред "Нова телевизия" Иво Писанов от отдел "Пътна полиция".

Ако обаче се установи, че имат неплатени глоби, те ще могат да продължат пътуването си зад граница, но ще бъдат предупредени, че дължат суми на МВР. Ако се установи, че имат неполучени наказателни постановления, на границата ще получат призовки да се явят в съответното районно полицейско управление, за да ги получат. Ако имат невръчени електронни фишове, те ще им бъдат връчени още на граничния пункт.

Според Писанов в 90% от случаите, в които шофьорите твърдят, че са заплатили своето задължение на КАТ, но то не е отразено в системата, става дума за грешки при попълването на платежното нареждане. Той напомни, че основанието за плащане трябва да е номерът на електронния фиш, а задълженото лице не е този, който заплаща, а този, на когото е връчена глобата.