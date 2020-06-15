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Прекъсване водоподаването на част от село Сотиря

15 юни 2020 14:14, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 37 минути, брой четения: 20
Прекъсване водоподаването на част от село Сотиря

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване подмяна на водопровод на 15.06.2020 г.(понеделник) до цялостната му подмяна ще бъде прекъснато водоподаването в северозападната част на с.Сотиря.

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