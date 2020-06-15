Прекъсване водоподаването на част от село Сотиря

Сливен Медия преди 37 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 20

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване подмяна на водопровод на 15.06.2020 г.(понеделник) до цялостната му подмяна ще бъде прекъснато водоподаването в северозападната част на с.Сотиря.