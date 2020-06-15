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Сливенският симфоничен оркестър с концерт на 25 юни

15 юни 2020 15:33, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 16 минути, брой четения: 16
Сливенският симфоничен оркестър с концерт на 25 юни

Сливенският симфоничен оркестър отново ще зарадва почитателите на класическата музика с концерт.

На открито, пред зала „Сливен“ ще бъдат представени произведения от Моцарт, Брамс, Щраус, Владигеров, Големинов, Мусоргски, Шостакович, Пиацола и „Бийтълс“.

Концертът ще се състои на 25 юни от 19 часа. Диригент ще бъде маестро Димитър Караминков.

Входът е свободен.

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