Сливенският симфоничен оркестър отново ще зарадва почитателите на класическата музика с концерт на 25 юни

Клуб на инвалидите-Сливен преди 32 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 30

Сливенският симфоничен оркестър отново ще зарадва почитателите на класическата музика с концерт.

На открито, пред зала „Сливен“ ще бъдат представени произведения от Моцарт, Брамс, Щраус, Владигеров, Големинов, Мусоргски, Шостакович, Пиацола и „Бийтълс“.

Концертът ще се състои на 25 юни от 19:00 часа. Диригент ще бъде маестро Димитър Караминков.

Входът е свободен.