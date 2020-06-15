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Пуснаха верните отговори на матурата по БЕЛ за 7 клас

15 юни 2020 17:59, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 47 минути, брой четения: 45
Ученици, матура

Министерство на образованието и науката публикува матурата по Български език и литература за 7 клас и верните отговори към нея.

На Националното външно оценяване се явиха близо 60 000 седмокласници. Изпитът започна точно в 9:00 ч. Седмокласниците трябваше да отговорят на 26 въпроса, а последната част включваше създаване на преразказ върху произведението на Братя Мормареви - „Задача с много неизвестни”. Те трябваше да разсъждават и върху цитат на стихотворението на Христо Ботев "На прощаване".

Вижте отговорите в прикачения файл.

Файлове

Отговори на матурата [1.53MB]

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