Пуснаха верните отговори на матурата по БЕЛ за 7 клас

Клуб на инвалидите-Сливен преди 47 минути, брой четения: 45 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 45

Министерство на образованието и науката публикува матурата по Български език и литература за 7 клас и верните отговори към нея.

На Националното външно оценяване се явиха близо 60 000 седмокласници. Изпитът започна точно в 9:00 ч. Седмокласниците трябваше да отговорят на 26 въпроса, а последната част включваше създаване на преразказ върху произведението на Братя Мормареви - „Задача с много неизвестни”. Те трябваше да разсъждават и върху цитат на стихотворението на Христо Ботев "На прощаване".

Вижте отговорите в прикачения файл.

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