Мая Манолова ще се срещне с граждани в Сливен

Туида Нюз преди 44 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 27

На 17 юни 2020 г. (сряда) председателят на Гражданската платформа „Изправи се.БГ“ Мая Манолова ще се срещне с граждани в Сливен.

В 10:30 ч. Манолова ще отиде до пречиствателната станция в Сливен, която не функционира.

От 12:00 ч. председателят на „Изправи се.БГ“ ще се срещне с граждани на главната улица в Сливен и на Общинския пазар в града, на бул. „Цар Симеон“ №6.

В 13:15 ч. Манолова ще даде брифинг за медиите в комплекс „Дева“, на ул. „Бдин“ №2.

На същото място от 14:00 ч. Манолова ще се срещне с граждани в Сливен.