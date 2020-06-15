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Мая Манолова ще се срещне с граждани в Сливен

15 юни 2020 18:57, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 29 минути, брой четения: 11
Мая Манолова

На 17 юни 2020 г. (сряда) председателят на Гражданската платформа „Изправи се.БГ“ Мая Манолова ще се срещне с граждани в Сливен.

В 10:30 ч. Манолова ще отиде до пречиствателната станция в Сливен, която не функционира.

От 12:00 ч. председателят на „Изправи се.БГ“ ще се срещне с граждани на главната улица в Сливен и на Общинския пазар в града, на бул. „Цар Симеон“ №6.

В 13:15 ч. Манолова ще даде брифинг за медиите в комплекс „Дева“, на ул. „Бдин“ №2.

На същото място от 14:00 ч. Манолова ще се срещне с граждани в Сливен.

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