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Цитат на деня: Натаниъл Хоторн

16 юни 2020 08:12, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 20 минути, брой четения: 12
Натаниъл Хоторн

Щастието е пеперуда, която, ако гониш, винаги ти се изплъзва. Но ако седнеш тихо, може да кацне точно върху теб.

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