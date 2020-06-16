Цитат на деня: Натаниъл Хоторн

Сливен Медия преди 20 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 12

Щастието е пеперуда, която, ако гониш, винаги ти се изплъзва. Но ако седнеш тихо, може да кацне точно върху теб.