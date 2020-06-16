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Битката на Александрина за живота на нейния син (видео)

16 юни 2020 10:58, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 33 минути, брой четения: 25
Битката на Александрина за живота на нейния син

Българските младежи оглавяват европейската класация по употреба на цигари, алкохол и канабис. 30% от децата до 16 години са употребявали някакъв вид незаконно психоактивно вещество. Вижта битката на Александрина за живота на нейния син.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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