Битката на Александрина за живота на нейния син (видео)

Сливен Медия преди 33 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 25

Българските младежи оглавяват европейската класация по употреба на цигари, алкохол и канабис. 30% от децата до 16 години са употребявали някакъв вид незаконно психоактивно вещество. Вижта битката на Александрина за живота на нейния син.