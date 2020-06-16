ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ ХУМАНИТАРНАТА ГИМНАЗИЯ МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С ОЦЕНЕНИТЕ СИ ПИСМЕНИ РАБОТИ

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 49 минути, брой четения: 35 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 35

Уважаеми зрелостници,

От 16 юни до 18 юни 2020 г. включително можете да се запознаете с оценените писмени работи от Държавните зрелостни изпити! За повече информация отворете прикрепения файл със заповед на директора.

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