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Днес по обяд затвориха съда в Сливен заради цялостна дезинфекция на сградата, причината е заразен с коронавирус магистрат

16 юни 2020 17:47, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 41
Съдът в Сливен

Днес по обяд бе затворен съда в Сливен, след като бе установено, че съдия е дал положителен тест за Covid-19. Информацията бе потвърдена за БТА от председателят на Окръжния съд съдия Мартин Данчев.

Сградата ще бъде отворена утре, след като фирма я дезинфекцира напълно и съдът ще продължи ежедневната си работа.

Съдийката с положителен тест е от Районния съд, като от 3 юни е била в отпуск. Тя е настанена във Военна болница.

По предварителна информация магистратката е била контактна със заразен и е имала симптоми. Председателят на Районния съд в Сливен ще посочи кои са контактните й лица. РЗИ-Сливен ще направи предписания.

Снимка: Станимир Петков

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