Днес по обяд затвориха съда в Сливен заради цялостна дезинфекция на сградата, причината е заразен с коронавирус магистрат

Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 41 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 41

Днес по обяд бе затворен съда в Сливен, след като бе установено, че съдия е дал положителен тест за Covid-19. Информацията бе потвърдена за БТА от председателят на Окръжния съд съдия Мартин Данчев.

Сградата ще бъде отворена утре, след като фирма я дезинфекцира напълно и съдът ще продължи ежедневната си работа.

Съдийката с положителен тест е от Районния съд, като от 3 юни е била в отпуск. Тя е настанена във Военна болница.

По предварителна информация магистратката е била контактна със заразен и е имала симптоми. Председателят на Районния съд в Сливен ще посочи кои са контактните й лица. РЗИ-Сливен ще направи предписания.