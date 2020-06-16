Веселин Маринов стана дядо на близнаци

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 44

Веселин Маринов е станал дядо на близнаци. Певецът качи стори в Instagram. Дъщеря му Йоана е родила момче и момиче на 14 юни. Бебетата носят имената Веселин и Цветелина. Кръстени са на двамата си дядовци.

Маринов е безкрайно щастлив, защото преди време беше споделил, че едно внуче ще даде нов смисъл на живота му.