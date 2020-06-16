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Веселин Маринов стана дядо на близнаци

16 юни 2020 19:31, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44
Веселин Маринов

Веселин Маринов е станал дядо на близнаци. Певецът качи стори в Instagram. Дъщеря му Йоана е родила момче и момиче на 14 юни. Бебетата носят имената Веселин и Цветелина. Кръстени са на двамата си дядовци.

Маринов е безкрайно щастлив, защото преди време беше споделил, че едно внуче ще даде нов смисъл на живота му.

Източник: NOVA
Снимка: Булфото

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