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Григор Димитров тренира в родния си град Хасково

16 юни 2020 20:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 17
Григор Димитров

Григор Димитров отново е в България и вече тренира в родния си град - Хасково, заедно с треньора си Кристиан Гро. Тенис звездата се завърна в България след демонстрационния турнир "Адрия тур" в Белград.

Той каза, че се чувствал носталгичен, когато се прибрал.

"Не си спомням последния път, когато стъпих на този корт. Това място е специално за мен. Имам много спомени. Като дете играх много игри. Имаше много загуби, победи, но това е тенис. Винаги изпитвам носталгия, когато се прибера. Колкото и да бях уморен, исках да изляза да тренирам ", каза Димитров.

Все още не е ясно колко дни Гришо ще остане в родината си.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com

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