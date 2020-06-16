Григор Димитров тренира в родния си град Хасково

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 17

Григор Димитров отново е в България и вече тренира в родния си град - Хасково, заедно с треньора си Кристиан Гро. Тенис звездата се завърна в България след демонстрационния турнир "Адрия тур" в Белград.

Той каза, че се чувствал носталгичен, когато се прибрал.

"Не си спомням последния път, когато стъпих на този корт. Това място е специално за мен. Имам много спомени. Като дете играх много игри. Имаше много загуби, победи, но това е тенис. Винаги изпитвам носталгия, когато се прибера. Колкото и да бях уморен, исках да изляза да тренирам ", каза Димитров.

Все още не е ясно колко дни Гришо ще остане в родината си.