Цитат на деня: Наполеон Бонапарт

Сливен Медия преди 43 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 25

Силен човек е този, който може да прекъсне по своя воля връзката между чувствата и мисълта.