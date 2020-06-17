Нарушено водоподаване в селата Сотиря, Гавраилово и Ковачите

Сливен Медия преди 42 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 26

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване подмяна на водопровод от 15.06.2020 г.(понеделник) до цялостната му подмяна ще бъде прекъснато водоподаването в северозападната част на с. Сотиря.

Без вода поради авария остават и селата Ковачите и Гавраилово от 9.30 часа до 15.00 часа.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.