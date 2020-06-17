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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в района на ул„ Капитан Мамарчев„

17 юни 2020 10:11, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 17.06.2020г.(Сряда) до 14:30ч. е прекъснато водоподаването в района на широк център ул „Капитан Мамарчев„

 

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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