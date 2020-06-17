23-годишна пострада при ПТП в Сливен

Сливен Медия преди 35 минути, брой четения: 45 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 45

На 17 юни, около 01.30 часа, на кръстовището с бул.“Ст.Караджа“ и „Г.Данчев“, в град Сливен е възникнало пътно произшествие. В района на кръстовището са се ударили лек автомобил „Опел Корса“, управляван от жена на 23 години, от град Ямбол, движеща се по бул.“Ст.Стамболов, и лек автомобил „Форд Транзит“, управляван от водач на 20 години от град Шивачево, движещ се по бул.“Г.Данчев“. От произшествието е пострадала 23-годишната жена, която е получила комоцио. Откарана е в МБАЛ-Сливен, без опасност за живота. В резултат на произшествието са причинени материални щети по велосипед, преминаващ в района. Велосипедистът не е пострадал. По случая е образувано досъдебно производство.