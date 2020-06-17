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Прокуратурата започва проверка: Борисов ли говори в скандалния запис

17 юни 2020 11:22, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 31 минути, брой четения: 27
Прокуратурата започва проверка: Борисов ли говори в скандалния запис

Софийска градска прокуратура се е самосезирала и ще извърши проверка на последния запис с гласа на премиера, изтекъл преди дни в интернет и пратен до някои медии. Това обяви главният прокурор Иван Гешев в Пловдив.

Той заяви, че проверката ще бъде в две направления и ще търси отговор на въпроса дали става въпрос за използване на незаконни СРС-та, или за монтаж на запис.

Преценката какви действия ще се извършат ще каже прокурор от СГП.

„Моето лично мнение – не като главен прокурор, а като човек, е, че превърнахме записването с телефони в някакъв национален спорт. В последните 20 години генерираме само скандали, с които даваме изключително лош сигнал към европейските партньори, но най-вече към българските граждани“, каза Гешев, цитиран от bTV.

Главният прокурор каза още, че наблюдаващите прокурори ще проверят дали Васил Божков е дисидент и дали е започнал от „Магурата” като дисидент.

„Това е негово твърдение, прокуратурата е длъжна да проверява всички“, поясни той.

По повод отправени към него заплахи, главният прокурор отговори, че „който го е страх от вълци, не ходи в гората“.

"Бг войс"

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