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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Тежко пътно произшествие на бул.Ст.Стамболов” в Сливен

17 юни 2020 13:27, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 36 минути, брой четения: 60
ОДМВР-Сливен

Тежко пътно произшествие е станало днес в град Сливен, при което е загинала жена на 83 години. По първоначални данни около 11,40 часа на бул.Ст.Стамболов”, в района на кръстовище между кварталите „Младост” и „Дружба”, е възникнало пътно произшествие. Лек автомобил „Фолксваген Поло”, управляван от водач на 47 години, при ляв завой е ударил, пресичаща на пешеходна пътека 83-годишна жена. Вследствие на произшествието жената е починала. Пробата за употреба на алкохол на водача е отрицателна. Участниците в произшествието са от град Сливен.

На място се извършват процесуално-следствени действия по образуваното досъдебно производство.

ОДМВР Сливен

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