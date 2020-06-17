83-годишна е починала след като е била блъсната на пешеходна пътека в Сливен

Сливен Медия преди 18 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 34

Тежко пътно произшествие е станало днес в град Сливен, при което е загинала жена на 83 години. По първоначални данни около 11,40 часа на бул.Ст.Стамболов”, в района на кръстовище между кварталите „Младост” и „Дружба”, е възникнало пътно произшествие.

Лек автомобил „Фолксваген Поло”, управляван от водач на 47 години, при ляв завой е ударил, пресичаща на пешеходна пътека 83-годишна жена. Вследствие на произшествието жената е починала. Пробата за употреба на алкохол на водача е отрицателна. Участниците в произшествието са от град Сливен.

На място се извършват процесуално-следствени действия по образуваното досъдебно производство.