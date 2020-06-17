Лек автомобил удари баба на пешеходна пътека в Сливен, жената почина

Клуб на инвалидите-Сливен преди 48 минути, брой четения: 78 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 78

Лек автомобил удари баба на пешеходна пътека в Сливен.

Около 11:40 часа днес на булевард "Ст.Стамболов”, в района на кръстовище между кварталите „Младост” и „Дружба”, е възникнало пътно произшествие. Лек автомобил „Фолксваген Поло”, управляван от водач на 47 години, при ляв завой е ударил, пресичаща на пешеходна пътека 83-годишна жена. Вследствие на произшествието жената е починала.

Пробата за употреба на алкохол на водача е отрицателна. Участниците в произшествието са от град Сливен. На място се извършват процесуално-следствени действия по образуваното досъдебно производство.