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Лек автомобил удари баба на пешеходна пътека в Сливен, жената почина

17 юни 2020 14:11, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 48 минути, брой четения: 78
Полиция Сливен

Лек автомобил удари баба на пешеходна пътека в Сливен.

Около 11:40 часа днес на булевард "Ст.Стамболов”, в района на кръстовище между кварталите „Младост” и „Дружба”, е възникнало пътно произшествие. Лек автомобил „Фолксваген Поло”, управляван от водач на 47 години, при ляв завой е ударил, пресичаща на пешеходна пътека 83-годишна жена. Вследствие на произшествието жената е починала.

Пробата за употреба на алкохол на водача е отрицателна. Участниците в произшествието са от град Сливен. На място се извършват процесуално-следствени действия по образуваното досъдебно производство.

Снимка: Станимир Петков

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