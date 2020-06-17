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9-годишно момиченце почина, затиснато от скала до къмпинг "Юг"

17 юни 2020 14:11, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 44 минути, брой четения: 55
9-годишното момиченце, затиснато от скала до къмпинг

9-годишно момиченце от София е загинало, затиснато от скала между къмпинг „Якото място“ и къмпинг „Юг“. То е било на плаж с родителите си, които били до морето, а детето им се покатерило по близките скали.

Трагедията се разиграла пред очите на майката и бащата. Огромен къс от скалите се отчупил и затиснал момиченцето. На място пристигнала линейка и реанимационен екип, които опитали да спасят живота на детето. Реанимирането обаче било неуспешно и детето издъхнало от травмите си.

"Флагман"

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