9-годишно момиченце почина, затиснато от скала до къмпинг "Юг"

Сливен Медия преди 44 минути, брой четения: 55 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 55

9-годишно момиченце от София е загинало, затиснато от скала между къмпинг „Якото място“ и къмпинг „Юг“. То е било на плаж с родителите си, които били до морето, а детето им се покатерило по близките скали.

Трагедията се разиграла пред очите на майката и бащата. Огромен къс от скалите се отчупил и затиснал момиченцето. На място пристигнала линейка и реанимационен екип, които опитали да спасят живота на детето. Реанимирането обаче било неуспешно и детето издъхнало от травмите си.