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Втора жертва на пътя в Сливен - моторист загина на място

17 юни 2020 18:50, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 44 минути, брой четения: 21
ПТП

В следобедните часове загина моторист, ударен от автомобил, недалеч от сградата на Техническия университет в града под Сините камъни. Човекът е издъхнал на място. Мъжът е на 55 години и е карал мотопед "Симсон".

"Въпреки засиленото полицейско присъствие на основните булеварди в град Сливен, в 15,20 часа днес е възникнало пътно произшествие на кръстовището между булевардите „Бургаско шосе” и „Илинденско въстание”, до Техническия университет. Лек автомобил „Пежо”, управляван от водач на 50 години, който се е движил от „Илинденско въстание” направо, в посока кв.”Стоян Заимов”, е ударил мотопед „Симсон”, управляван от мъж на 55 години, движещ се по бул.”Бургаско шосе”, уточни по-късно и говорителят на ОД МВР в града Първолета Мандинска. При произшествието е починал 55-годишният мотопедист.

"Дарик"

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