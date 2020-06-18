Цитат на деня: Дамян Дамянов

Сливен Медия преди 27 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 17

Щур свят, Господи, луд свят! Смешен и тъжен, жесток и трогателен, опак и прав... Свят, в който не можеш да разбереш къде свършва майтапът и откъде почва болката, кое точно е злобата и кое обичта, къде е истинското и къде лъжовното...