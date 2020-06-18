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Сливен. Новини от източника. Последни новини
20 години затвор за мъжа, убил 58-годишна жена от село Гавраилово
Окръжният съд в Сливен постанови присъда от 20 години затвор при първоначален строг режим на мъж за убийството на 58-годишна жена от сливенското село Гавраилово.
Това съобщи председателят на съда Мартин Данчев.
39-годишният Георги Койчев е осъден за това, че на 6 април 2018 година в селото ограбил жена, като насила й взел 200 лева и я убил. Жертвата е била продавачка в магазин и е била убита след като се връщала от работа.
Първоначално полицията задържа друг, но впоследствие той беше освободен. Извършителят бе задържан два месеца по-късно, през юни 2018 година.
Присъдата подлежи на обжалване в петнайсетдневен срок в Апелативен съд - Бургас.