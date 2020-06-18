20 години затвор за мъжа, убил 58-годишна жена от село Гавраилово

Сливен Медия преди 33 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 19

Окръжният съд в Сливен постанови присъда от 20 години затвор при първоначален строг режим на мъж за убийството на 58-годишна жена от сливенското село Гавраилово.

Това съобщи председателят на съда Мартин Данчев.

39-годишният Георги Койчев е осъден за това, че на 6 април 2018 година в селото ограбил жена, като насила й взел 200 лева и я убил. Жертвата е била продавачка в магазин и е била убита след като се връщала от работа.

Първоначално полицията задържа друг, но впоследствие той беше освободен. Извършителят бе задържан два месеца по-късно, през юни 2018 година.

Присъдата подлежи на обжалване в петнайсетдневен срок в Апелативен съд - Бургас.