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"Приказка за фея и зъбки" тази неделя в Куклен театър - Сливен

18 юни 2020 08:44, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 32 минути, брой четения: 26
Театър

Лили е малко капризно момиченце, което не иска да си мие зъбките и не иска да пие мляко, обича само сладки неща, а плодове и зеленчуци не обича. От това зъбките й погрозняват, появяват се кариеси… Но за зъболекар Лили не ще и да чуе! И малките млечни зъбки решават да избягат и да потърсят помощ при Феята на зъбките, която ще даде добър урок на Лили и на малките зрители!

 

Образователен спектакъл по

„Приказка за „Ох“ от Таня Михайлова

сценична адаптация и постановка: Ефимия Павлова

сценография: Наталия Гочева

музика: Гергана Василева

участват: Ефимия Павлова, Мария Райчева

 

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