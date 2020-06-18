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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Вчера моторист загина при катастрофа в Сливен

18 юни 2020 09:20, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 30 минути, брой четения: 34
ОДМВР-Сливен

Въпреки засиленото полицейско присъствие на основните булеварди в град Сливен, в 15,20 часа днес, е възникнало пътно произшествие на кръстовището между булевардите „Бургаско шосе” и „Илинденско въстание”, до Техническия университет. Лек автомобил „Пежо”, управляван от водач на 50 години, който се е движил от „Илинденско въстание” направо, в посока кв.”Ст.Заимов”, е ударил мотопед „Симсон”, управляван от мъж на 55 години, движещ се по бул.”Бургаско шосе”. От произшествието е починал 55-годишния мотопедист. На място има екипи на пътна полиция и експерти. Извършва се оглед и текат процесуално-следствени действия. По случая е образувано досъдебно производство.

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