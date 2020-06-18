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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Блокираха квартал в Перущица заради 5 случая на коронавирус

18 юни 2020 09:39, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 35
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Блокираха ромския квартал „Запад” в Перущица. На всичките 4 входно-изходни артерии има контролно-пропускателни пунктове, съобщи NOVA.

Полицейските патрули не допускат никой да влиза или излиза от махалата, в която живеят около 500 души.

Поводът за затварянето на квартала са 5 доказани случая на коронавирус.

Източник: NOVA
Снимка: pixabay.com

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