Блокираха квартал в Перущица заради 5 случая на коронавирус

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Блокираха ромския квартал „Запад” в Перущица. На всичките 4 входно-изходни артерии има контролно-пропускателни пунктове, съобщи NOVA.

Полицейските патрули не допускат никой да влиза или излиза от махалата, в която живеят около 500 души.

Поводът за затварянето на квартала са 5 доказани случая на коронавирус.