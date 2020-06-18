Митничари и гранични служители откриха на ГКПП Дунав мост 2 наркотик, укрит в акумулатор на лек автомобил

Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 30

Митническите служители на ГД "Митническо разузнаване и разследване", съвместно със служители на ГД "Гранична полиция" са задържали повече от килограм метамфетамин, при проверка на лек автомобил в района на ГКПП Дунав мост 2 при Видин - Калафат. Това съобщават от Агенция "Митници". Наркотикът е открит в лек автомобил "Мерцедес" с българска регистрация, управляван от български гражданин, пътуващ за Холандия.

След направената проверка на акумулатора, митничарите са установили, че в него е укрит полиетиленов плик, съдържащ бяло кристалообразно вещество с тегло 1.030 кг. При полеви наркотест веществото е реагирало на метамфетамин. Образувано е досъдебно производство от разследващ полицай от ГПУ Видин под надзора на Окръжната прокуратура.