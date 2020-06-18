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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Митничари и гранични служители откриха на ГКПП Дунав мост 2 наркотик, укрит в акумулатор на лек автомобил

18 юни 2020 10:03, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 30
Граница

Митническите служители на ГД "Митническо разузнаване и разследване", съвместно със служители на ГД "Гранична полиция" са задържали повече от килограм метамфетамин, при проверка на лек автомобил в района на ГКПП Дунав мост 2 при Видин - Калафат. Това съобщават от Агенция "Митници". Наркотикът е открит в лек автомобил "Мерцедес" с българска регистрация, управляван от български гражданин, пътуващ за Холандия.

След направената проверка на акумулатора, митничарите са установили, че в него е укрит полиетиленов плик, съдържащ бяло кристалообразно вещество с тегло 1.030 кг. При полеви наркотест веществото е реагирало на метамфетамин. Образувано е досъдебно производство от разследващ полицай от ГПУ Видин под надзора на Окръжната прокуратура.

Източник: БТА
Снимка: pixabay.com

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