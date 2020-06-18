70-годишен мъж опита да се самоубие днес в Бургас

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 45 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 45

Днес в Бургас бе спасен 70-годишен мъж, който опита да сложи край на живота си. Възрастният мъж се метнал във водите от платформата. В този момент обаче бил забелязан от дежурен екип, който веднага се втурнал да го спасява. Единият от служителите хвърлил спасителен буй, но дядото не пожелал да се хване за него, дори напротив - започнал умишлено да се отдалечава от пояса.

Именно това наложило незабавната намеса на служителя - той скочил веднага във водата и извадил самоубиеца. 70-годишният обаче продължил с драмата, като започнал да си удря главата в оградителните первази на моста и да крещи, че иска да се самоубие.

На място веднага е пристигнал екип на Спешна помощ.

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