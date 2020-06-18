Хванаха водач от Сливен да шофира след употреба на метамфетамин

Сливен Медия преди 17 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 16

Водач, употребил наркотици, е установен от полицейски служители в град Сливен. Вчера, около 09,10 часа, на бул. „Банско шосе“ е спрян за проверка лек автомобил „Ауди А8“, управляван от 34-годишния М.М. от град Сливен. При проверката за употреба на наркотични вещества той е показал положителна проба за метамфетамин. М.М. е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.