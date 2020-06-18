Санитарка е сред четиримата новозаразени с коронавирус в област Сливен

Сливен Медия преди 12 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 29

Санитарка е сред четиримата новозаразени с коронавирус в област Сливен, сочи справка на РЗИ-Сливен към 18 юни. От инспекцията информират още, че новодиагностицираните са свързани лица в семейно огнище и огнище на работното място - лечебно заведение.

Хоспитализираните са общо 63-ма, от тях 59 в лечебни заведения в Сливенско, а останалите - в други области. На домашно лечение са 19 души, от тях един - в община Сливен, 11 - в Нова Загора, останалите - в други области.

Под карантина в момента са 900 души. От началото на епидемията в областта са излекувани 97 души, починалите са 16.

По информация на областната дирекция на полицията в Сливен за изминалото денонощие е установен един случай на нарушаване на карантината - в областния град, при извършени 661 проверки.