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Твърдица организира посрещане на Джулай морнинг край язовир "Жребчево"

18 юни 2020 12:18, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 34
Твърдица организира посрещане на Джулай морнинг край язовир "Жребчево"

За поредна година Твърдица организира посрещането на Джулай морнинг. Събитието ще се проведе до Потопената църква в местността „Запалня“, край язовир „Жребчево".

Празникът ще започне от 20.30 часа на 30 юни.

На сцената ще излязат групите „Конкурент”, „Атлас”, „Епизод”, „Обратен ефект’.

"Нямаме море, но пък имаме водата на язовир "Жребчево”, гора и прекрасна поляна. Какво по-хубаво да посрещнем изгрева на Слънцето в първото юлско утро. Тези, които миналата година пропуснаха събитието, тази година могат да поправят пропуска ", коментира кметът на Твърдица Атанас Атанасов.

"Дарик"

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