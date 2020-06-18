Англичани биха до припадък български таксиметров шофьор

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

Български таксиметров шофьор в Англия е бил пребит до припадък от двама пътници. Инцидентът се е случил в понеделник в Норич, пише „Дейли мейл“, цитиран от DarikNews.

35-годишният Андрей Андреев е бил ударен със стъклена бутилка, а мотивите за нападението са от расистки подбуди, отбелязва изданието.

Мъж на име Роки поръчва такси от ABC Taxis в Норич - компанията, за която работи Андрей. На адреса е изпратен българинът. Там го очакват двама мъже, единият от които е бял, а другият чернокож.

Андрей ги моли да спрат да го удрят по главата. Единият от мъжете се опитва да открадне часовника му. След няколко минути обаче той губи съзнание. Свестява се, но двамата мъже вече ги няма. Когато се качва в колата вижда, че цялото му лице е в кръв.