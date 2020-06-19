Цитат на деня: Димитър Димов

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

По цели дни лежа неподвижно, броя часовете, които ми остават да живея… и разсъждавам върху миналото си, върху живота си и хората… И все по-ясно виждам, че нашият свят ще загине от алчността си.