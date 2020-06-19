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Катастрофа с три ТИР-а блокира Искърското дефиле

19 юни 2020 09:27, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 11 минути, брой четения: 10
Катастрофа с три ТИР-а блокира Искърското дефиле

Катастрофа между три ТИР-а блокира пътя през Искърското дефиле между селата Зверино и Елисейна. И тримата шофьори са добре, съобщи bTV.

Движението по тозои път е интензивно заради затворения главен път между Ботевград и Мездра. Трафикът се пропуска през едното платно.

Според полицията инцидентът се е случил малко след 6:20 ч. Полски тир, управляван от украински водач, губи управление и се удря в други два тира, пътуващи към София.

Вследствие на удара полският камион се обръща в канавката.

И тримата водачи са тествани за алкохол. Пробите им са отрицателна. Украинецът обясни, че загубил управление, след като гумата на камиона се спукала.

Снимки

Катастрофа с три ТИР-а блокира Искърското дефиле
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