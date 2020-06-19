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Нарушено водоподаване в част от квартал "Комлука"

19 юни 2020 10:22, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 47 минути, брой четения: 18
ВиК

Днес 19.06 /петък/до 12.00ч. поради авария е прекъснато водоподаването на част от кв. "Комлука" северно от ул. "Асеновска".

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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