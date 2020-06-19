Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Ямбол - 19.06.2020 г.

19 юни 2020 12:13, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 26
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 19.06.2020 г.

 

Ямболски криминалисти задържаха двама мъже при полицейска операция срещу наркоразпространението в областния град. Вчера, в хода на акцията, в комплекс „Гр.Игнатиев“, при проверка на двама местни жители - на 20 и 22 г. е установено, че те държат в себе си марихуана. При последвалите процесуално-следствени действия 22-годишният ямболлия доброволно е предал около 185 грама суха тревиста маса - марихуана и 1,5 грама метамфетамин, съхранявани в ползвано от него помещение. Мъжете са задържани с полицейски заповеди за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават под наблюдението на Окръжна прокуратура – Ямбол.

Служители от РУ Ямбол разследват кражба от лек автомобил. Вчера в полицията постъпил сигнал, че за времето от 16:30 часа на 17.06.2020 г. до 14:00 часа на 18.06.2020 г. в гр. Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски”, от лек автомобил „Фолксваген - Голф” е извършена кражба на сребърно синджирче, джобно ножче и около 7 лева на монети. На местопроизшествието е извършен оглед. Образувано е досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

« предишнаследваща »


 