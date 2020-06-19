Криминална хроника Ямбол - 19.06.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 26

Информационен бюлетин 19.06.2020 г.

Ямболски криминалисти задържаха двама мъже при полицейска операция срещу наркоразпространението в областния град. Вчера, в хода на акцията, в комплекс „Гр.Игнатиев“, при проверка на двама местни жители - на 20 и 22 г. е установено, че те държат в себе си марихуана. При последвалите процесуално-следствени действия 22-годишният ямболлия доброволно е предал около 185 грама суха тревиста маса - марихуана и 1,5 грама метамфетамин, съхранявани в ползвано от него помещение. Мъжете са задържани с полицейски заповеди за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават под наблюдението на Окръжна прокуратура – Ямбол.

Служители от РУ Ямбол разследват кражба от лек автомобил. Вчера в полицията постъпил сигнал, че за времето от 16:30 часа на 17.06.2020 г. до 14:00 часа на 18.06.2020 г. в гр. Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски”, от лек автомобил „Фолксваген - Голф” е извършена кражба на сребърно синджирче, джобно ножче и около 7 лева на монети. На местопроизшествието е извършен оглед. Образувано е досъдебно производство.