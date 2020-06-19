Пуснаха видео, посветено на два от обектите на РИМ - Сливен (видео)

Сливен Медия преди 22 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 16

Днес бе публикувано видео съдържание, акцентиращо върху два от обектите на РИМ - Сливен, а именно къща-музей "Сливенски бит" и къща-музей "Добри Чинтулов".

Видеото е изцяло на английски език и цели да популяризира историческите забележителности на нашия град сред чуждестранната аудитория.

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