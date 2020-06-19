Заместничка на Ревизоро подаде оставка, Борисов я прие

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов от длъжността заместник-министър на околната среда и водите е освободена Славея Стоянова.

Освобождаването на Стоянова от поста е по нейно желание, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет.