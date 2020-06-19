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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Заместничка на Ревизоро подаде оставка, Борисов я прие

19 юни 2020 17:24, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34
Министерство на околната среда и водите

Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов от длъжността заместник-министър на околната среда и водите е освободена Славея Стоянова.

Освобождаването на Стоянова от поста е по нейно желание, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет.

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