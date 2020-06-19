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Доскорошният национал по свободна борба Николай Щерев е в тежко състояние с COVID-19

19 юни 2020 18:33, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 26
Николай Щерев

Доскорошният национал по свободна борба Николай Щерев е в тежко състояние и на апаратно дишане във ВМА. Щерев е син на големия български треньор Симеон Щерев.

По-рано премиерът на България Бойко Борисов само съобщи, че са му докладвали, че синът на Симеон Щерев е зле. „Млади хора, спортисти. Сега точно ми докладваха, че синът на Симо Щерев е зле. По няколко седмици със симптоми си седят вкъщи, не се лекуват, не отиват в болница“, заяви Бойко Борисов.

Според информацията, Николай Щерев е в тежко състояние вследствие на усложнение от COVID-19. Вчера му е било направено вливане на плазма, но състоянието му остава критично.

Освен синът на легендарния треньор по борба и жена му Мария също е болна от COVID-19, но при нея няма такива усложнения, каквито при сина му Николай.

Източник: БГНЕС
Снимка: Българска федерация по борба

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