Здравният медиатор на община Тунджа Иван Иванов почина от коронавирус

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 28

Починал е здравният медиатор на община Тунджа Иван Иванов (на 45 г.) от COVID-19. Това съобщи във Facebook проф. Ивайло Търнев от "Александровска болница", шеф на клиниката по неврология и обучител на здравните медиатори.

Проф. Търнев разкритикува общините, които са отказали да изплатят допълнителното материално стимулиране на здравните медиатори, осигурено от Министерството на здравеопазването и състоящо се от една минимална работна заплата.