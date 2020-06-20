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Здравният медиатор на община Тунджа Иван Иванов почина от коронавирус

20 юни 2020 08:10, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 28
Свещ

Починал е здравният медиатор на община Тунджа Иван Иванов (на 45 г.) от COVID-19. Това съобщи във Facebook проф. Ивайло Търнев от "Александровска болница", шеф на клиниката по неврология и обучител на здравните медиатори.

Проф. Търнев разкритикува общините, които са отказали да изплатят допълнителното материално стимулиране на здравните медиатори, осигурено от Министерството на здравеопазването и състоящо се от една минимална работна заплата.

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