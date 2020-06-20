Трус с магнитуд 5,1 край Крит

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Ново земетресение с магнитуд 5,1 бе регистрирано тази нощ край гръцкия остров Крит, съобщи Европейския средиземноморски сеизмологичен център, цитиран от БГНЕС.

Трусът е бил на дълбочина от 40 километра, с епицентър на 78 километра югоизточно от град Ираклион. Няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети.

Снощи край Крит бе регистрирано земетресение с магнитуд 4,7.

Трусът беше на дълбочина от 33 километра, с епицентър на 140 километра южно от Ираклион.