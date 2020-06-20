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Трус с магнитуд 5,1 край Крит

20 юни 2020 08:20, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47
Земетресение

Ново земетресение с магнитуд 5,1 бе регистрирано тази нощ край гръцкия остров Крит, съобщи Европейския средиземноморски сеизмологичен център, цитиран от БГНЕС.

Трусът е бил на дълбочина от 40 километра, с епицентър на 78 километра югоизточно от град Ираклион. Няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети.

Снощи край Крит бе регистрирано земетресение с магнитуд 4,7.

Трусът беше на дълбочина от 33 километра, с епицентър на 140 километра южно от Ираклион.

Източник: БГНЕС
Снимка: pixabay.com

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