Премиерът Бойко Борисов инспектира ремонтните дейности на автомагистрала "Тракия"

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Премиерът Бойко Борисов, придружен от вицепремиера Томислав Дончев, инспектира ремонтните дейности до автомагистрала "Тракия", свързваща София с Бургас.

„Пет моста се ремонтират едновременно по магистралата. Видях със собствените си очи, че работата върви с пълна пара напред “, каза премиерът Борисов.

Ремонтните дейности трябва да приключат до 30 юни.