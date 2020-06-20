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Премиерът Бойко Борисов инспектира ремонтните дейности на автомагистрала "Тракия"

20 юни 2020 11:25, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46
Бойко Борисов

Премиерът Бойко Борисов, придружен от вицепремиера Томислав Дончев, инспектира ремонтните дейности до автомагистрала "Тракия", свързваща София с Бургас.

„Пет моста се ремонтират едновременно по магистралата. Видях със собствените си очи, че работата върви с пълна пара напред “, каза премиерът Борисов.

Ремонтните дейности трябва да приключат до 30 юни.

Източник: БНР
Снимка: БТА

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