Нарушено водоподаване в село Сотиря поради авария

Сливен Медия преди 48 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 14

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 20.06.2020г.(събота) до 16.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на село Сотиря.

При възможност водоподаването ще бъ възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.