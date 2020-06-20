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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в село Сотиря поради авария

20 юни 2020 12:13, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 48 минути, брой четения: 14
ВиК

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 20.06.2020г.(събота) до 16.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на село Сотиря.

При възможност водоподаването ще бъ възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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