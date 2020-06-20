Свиреп удар между коли блокира движението в центъра на София

Клуб на инвалидите-Сливен преди 41 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 26

Тежка автомобилна катастрофа между "Ауди" и "Фолксваген" блокира движението в центъра на София до кино "Одеон", на пресечката на ул. "Проф. Никола Михайлов" и бул. "Васил Левски". Има пострадали, според БНТ. Пожарникари режат катастрофиралия автомобил, за да извадят пострадалите пътници.

Ударът е на участък с еднопосочно движение по бул. "Васил Левски" точно преди светофара на пресечката с "Патриарх Евтимий" и "Граф Игнатиев".

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