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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Свиреп удар между коли блокира движението в центъра на София

20 юни 2020 16:50, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 41 минути, брой четения: 26
Снимка от мястото на инцидента

Тежка автомобилна катастрофа между "Ауди" и "Фолксваген" блокира движението в центъра на София до кино "Одеон", на пресечката на ул. "Проф. Никола Михайлов" и бул. "Васил Левски". Има пострадали, според БНТ. Пожарникари режат катастрофиралия автомобил, за да извадят пострадалите пътници.

Ударът е на участък с еднопосочно движение по бул. "Васил Левски" точно преди светофара на пресечката с "Патриарх Евтимий" и "Граф Игнатиев".

Снимки

Снимка от мястото на инцидента
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