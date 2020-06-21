Утрото посрещна Сливен с облаци и вятър

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 50

Тази сутрин Сливен се събуди с облаци и слаб, до умерен вятър. За днес синоптиците предвиждат денят да е облачен и дъждовен. Минималната температура ще е 18 градуса, а максималната 25.

В България ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, преди обяд над Родопската област, а в следобедните часове на много места в Южна и Североизточна България, където ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен, в Дунавската равнина временно до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.