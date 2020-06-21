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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Утрото посрещна Сливен с облаци и вятър

21 юни 2020 09:02, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50
Времето за 21.06.2020 г.

Тази сутрин Сливен се събуди с облаци и слаб, до умерен вятър. За днес синоптиците предвиждат денят да е облачен и дъждовен. Минималната температура ще е 18 градуса, а максималната 25.

В България ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, преди обяд над Родопската област, а в следобедните часове на много места в Южна и Североизточна България, където ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен, в Дунавската равнина временно до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.

Снимка: Станимир Петков

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